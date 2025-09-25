Federico Aldrovandi vent’anni dopo qualcosa è cambiato Ma non abbastanza

“Tutto è iniziato a Ferrara”. Lo disse Ilaria Cucchi il 25 settembre di qualche anno fa. Perché tutto è iniziato il 25 settembre di venti anni fa. Quel giorno, alle 6.04, in una stradina periferica della città degli Estensi, di fianco a un parchetto, il cuore di Federico Aldrovandi smise di battere. Sull’asfalto rimase il suo corpo esanime, senza una scarpa, con la maglietta sollevata dagli operatori del 118 chiamati troppo tardi. Su quel corpo di diciottenne c’erano 54 ferite. Lesioni che “ne hanno deformato l’aspetto”, scriveva il giudice di primo grado. Al punto che lo zio Franco, cui spettò l’ingrato compito di riconoscere il nipote all’obitorio, chiese se fosse stato investito da un camion. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Federico Aldrovandi, vent’anni dopo qualcosa è cambiato. Ma non abbastanza

