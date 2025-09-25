Ferrara, 25 settembre 2025 – Vent’anni dopo, la memoria va tenuta viva. Vent’anni (era l’alba del 25 settembre 2005) sono già passati. “Vent’anni – sussurrano Lino e Patrizia AldrovandiMoretti – senza nostro figlio”. Vent’anni di dolore, di inchieste sghembe, di manganelli rotti e brogliacci ’corretti’ chiusi in un armadio troppo tempo, di processi e condanne, di ’teste’ saltate negli uffici di comando, di polemiche infuocate. A Ferrara, città dove ancora oggi, nonostante sentenze passate in giudicato, c’è ancora chi parteggia per questo o quell’altro, o ricorda "il morto” come “quel tossico che se la è andata a cercare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federico Aldrovandi ucciso dai poliziotti, i genitori: “Vent’anni senza senza lui”