Federico Aldrovandi ucciso dai poliziotti i genitori | Vent’anni senza senza lui
Ferrara, 25 settembre 2025 – Vent’anni dopo, la memoria va tenuta viva. Vent’anni (era l’alba del 25 settembre 2005) sono già passati. “Vent’anni – sussurrano Lino e Patrizia AldrovandiMoretti – senza nostro figlio”. Vent’anni di dolore, di inchieste sghembe, di manganelli rotti e brogliacci ’corretti’ chiusi in un armadio troppo tempo, di processi e condanne, di ’teste’ saltate negli uffici di comando, di polemiche infuocate. A Ferrara, città dove ancora oggi, nonostante sentenze passate in giudicato, c’è ancora chi parteggia per questo o quell’altro, o ricorda "il morto” come “quel tossico che se la è andata a cercare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: federico - aldrovandi
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
Federico Aldrovandi, evento a Ferrara a 20 anni dalla morte: il programma
Tg3. . Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Vent’anni fa la morte di Federico Aldrovandi. “Ucciso senza ragione” - X Vai su X
Federico Aldrovandi ucciso dai poliziotti, i genitori: “Vent’anni senza senza lui”; La madre di Federico Aldrovandi a 20 anni dall'omicidio: Le cose stanno peggiorando; Federico Aldrovandi, 20 anni dall'omicidio. L'indulto ai poliziotti, le battaglie di mamma Patrizia, le parole dei giudici: «Niente....
Federico Aldrovandi, 20 anni dall'omicidio. L'indulto ai poliziotti, le battaglie di mamma Patrizia, le parole dei giudici: «No ai domiciliari, ecco perché» - Una giovane vita spezzata, in circostanze mai chiarite del tutto, con una dinamica rimasta oscura anche durante le indagini e il processo: a morire fu un ragazzo di 18 anni, uno come tanti, ... Segnala leggo.it
Vent'anni dalla morte di Federico Aldrovandi, 'ucciso senza ragione' - La mattina del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi è riverso sull'asfalto di via Ippodromo, il corpo martoriato, le braccia spalancate in una posa che ricorda una crocifissione. Da ansa.it