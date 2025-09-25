Federico Aldrovandi mio figlio ucciso venti anni fa A me è rimasto addosso un ergastolo

Il dolore e i ricordi di papà Lino nell’anniversario della morte del ragazzo ferrarese: “Lui che si salvò nell’incubatrice. Oggi avrebbe 38 anni e sarebbe un vigile del fuoco. Quegli assassini sono stati reintegrati nella polizia, nonostante un procuratore li avesse definiti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

