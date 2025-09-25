Federico Aldrovandi mio figlio ucciso venti anni fa A me è rimasto addosso un ergastolo
Il dolore e i ricordi di papà Lino nell’anniversario della morte del ragazzo ferrarese: “Lui che si salvò nell’incubatrice. Oggi avrebbe 38 anni e sarebbe un vigile del fuoco. Quegli assassini sono stati reintegrati nella polizia, nonostante un procuratore li avesse definiti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: federico - aldrovandi
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
Federico Aldrovandi, evento a Ferrara a 20 anni dalla morte: il programma
Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio" - X Vai su X
Tg3. . Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
“Mio figlio Federico Aldrovandi, ucciso venti anni fa. A me è rimasto addosso un ergastolo” - Il dolore e i ricordi di papà Lino nell’anniversario della morte del ragazzo ferrarese: “Lui che si salvò nell’incubatrice. Lo riporta bologna.repubblica.it
Federico Aldrovandi vent'anni dopo, la madre: «Avrei voluto che nel suo nome non accadesse mai più quello che è accaduto a lui, invece vedo le cose peggiorare» - Il 25 settembre del 2005 Federico Aldrovandi morì a Ferrara per un’apossia- Da vanityfair.it