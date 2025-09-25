Federico Aldrovandi il papà | ?quegli assassini sono stati reintegrati nella polizia nonostante un procuratore li avesse definiti schegge impazzite

Il 25 settembre 2025 Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 38 anni. Invece, da quel giorno del 2005 in cui perse la vita durante un fermo di polizia, sono passati vent?anni. Il padre,. 🔗 Leggi su Leggo.it

