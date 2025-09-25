Federico Aldrovandi il papà | ?quegli assassini sono stati reintegrati nella polizia nonostante un procuratore li avesse definiti schegge impazzite

Il 25 settembre 2025 Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 38 anni. Invece, da quel giorno del 2005 in cui perse la vita durante un fermo di polizia, sono passati vent?anni. Il padre,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federico Aldrovandi, il papà: «?quegli assassini sono stati reintegrati nella polizia, nonostante un procuratore li avesse definiti "schegge impazzite"»

Federico Aldrovandi aveva solo diciotto anni quando quel 25 settembre del 2005 fu ucciso “senza una ragione e con eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”, come scrisse il giudice nel processo che condannò gli agenti responsabili della sua morte. - X Vai su X

Tg3. . Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

“Mio figlio Federico Aldrovandi, ucciso venti anni fa. A me è rimasto addosso un ergastolo” - Il dolore e i ricordi di papà Lino nell’anniversario della morte del ragazzo ferrarese: “Lui che si salvò nell’incubatrice. Riporta bologna.repubblica.it