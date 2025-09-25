Federico Aldrovandi è morto a Ferrara il 25 settembre del 2005. La sera prima, il 18enne era andato con gli amici in un locale di Bologna. Poi, sulla strada del ritorno, poco prima dell’alba, il controllo della polizia, la colluttazione e la morte. I giudici, dopo un lungo processo, che si è concluso in Corte di Cassazione, hanno attribuito la morte del ragazzo a un "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi" da parte dei quattro agenti della questura di Ferrara intervenuti per il controllo. I poliziotti Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri sono stati definitivamente condannati a 3 anni e mezzo di carcere per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Federico Aldrovandi e la morte dopo un controllo di polizia: le tappe della vicenda