Federico Aldrovandi e la morte dopo un controllo di polizia | le tappe della vicenda
Federico Aldrovandi è morto a Ferrara il 25 settembre del 2005. La sera prima, il 18enne era andato con gli amici in un locale di Bologna. Poi, sulla strada del ritorno, poco prima dell’alba, il controllo della polizia, la colluttazione e la morte. I giudici, dopo un lungo processo, che si è concluso in Corte di Cassazione, hanno attribuito la morte del ragazzo a un "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi" da parte dei quattro agenti della questura di Ferrara intervenuti per il controllo. I poliziotti Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri sono stati definitivamente condannati a 3 anni e mezzo di carcere per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
Federico Aldrovandi, evento a Ferrara a 20 anni dalla morte: il programma
Federico Aldrovandi vent'anni dopo: storia di un ragazzo ucciso senza un motivo
Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio".
La mattina del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi è riverso sull'asfalto di via Ippodromo, il corpo martoriato, le braccia spalancate in una posa che ricorda una crocifissione.
"Insieme per Federico, vent'anni dopo", tutte le iniziative per ricordare Aldrovandi - FERRARA PER FEDERICO, VENT'ANNI DOPO: IL 25 SETTEMBRE APPUNTAMENTO ALL'APOLLO CON LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO "È STATO MORTO UN RAGAZZO" E INTITOLAZIONE DEL GIARDINO FEDERICO ALDROVANDI