Federico Aldrovandi cosa aveva fatto? Perché fu ucciso? Ecco la storia del giovane morto 20 anni fa

Era il 25 settembre 2005 quando la vita di Federico Aldrovandi, appena diciottenne, si è spezzata in una strada di Ferrara. Una morte improvvisa e violenta, avvenuta all’alba, in circostanze inizialmente poco chiare e poi via via svelate con dolore, determinazione e una lunga battaglia legale portata avanti dalla sua famiglia. Federico non era un criminale, né un pericoloso sovversivo: era uno studente, un ragazzo qualunque con la passione per la musica e lo sport. Ma quella mattina incontrò quattro agenti di polizia. E da quel momento, nulla fu più come prima, per lui, per la sua famiglia e per l’Italia intera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

