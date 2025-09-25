Federico Aldrovandi cosa aveva fatto? Perché fu ucciso? Ecco la storia del giovane morto 20 anni fa

Era il 25 settembre 2005 quando la vita di Federico Aldrovandi, appena diciottenne, si è spezzata in una strada di Ferrara. Una morte improvvisa e violenta, avvenuta all’alba, in circostanze inizialmente poco chiare e poi via via svelate con dolore, determinazione e una lunga battaglia legale portata avanti dalla sua famiglia. Federico non era un criminale, né un pericoloso sovversivo: era uno studente, un ragazzo qualunque con la passione per la musica e lo sport. Ma quella mattina incontrò quattro agenti di polizia. E da quel momento, nulla fu più come prima, per lui, per la sua famiglia e per l’Italia intera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

"Mio figlio Federico Aldrovandi, ucciso venti anni fa. A me è rimasto addosso un ergastolo" - Il dolore e i ricordi di papà Lino nell'anniversario della morte del ragazzo ferrarese: "Lui che si salvò nell'incubatrice.

Federico Aldrovandi, il papà: « quegli assassini sono stati reintegrati nella polizia, nonostante un procuratore li avesse definiti "schegge impazzite"» - Invece, da quel giorno del 2005 in cui perse la vita durante un fermo di polizia, sono passati vent'anni.

