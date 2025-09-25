Federico Aldrovandi 20 anni fa la morte del 18enne di Ferrara I genitori | Ucciso senza ragione

Sono passati 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi. Era il 20 settembre 2005 quando lo studente 18enne di Ferrara fu fermato all’alba per un controllo di polizia dopo una serata in un locale e fu vittima di un violento pestaggio da parte di quattro poliziotti che ne provocò la morte. La famiglia di Federico, a partire dalla mamma Patrizia Moretti, ha chiesto per anni giustizia per quella morte che in un primo momento fu attribuita a un malore del ragazzo o ad atti di autolesionismo. Il caso ebbe grande risalto sui media e colpì l’opinione pubblica, ci furono anche inchieste su depistaggi e false testimonianze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

