Federico Aldrovandi 20 anni fa la morte del 18enne di Ferrara I genitori | Ucciso senza ragione
Sono passati 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi. Era il 20 settembre 2005 quando lo studente 18enne di Ferrara fu fermato all’alba per un controllo di polizia dopo una serata in un locale e fu vittima di un violento pestaggio da parte di quattro poliziotti che ne provocò la morte. La famiglia di Federico, a partire dalla mamma Patrizia Moretti, ha chiesto per anni giustizia per quella morte che in un primo momento fu attribuita a un malore del ragazzo o ad atti di autolesionismo. Il caso ebbe grande risalto sui media e colpì l’opinione pubblica, ci furono anche inchieste su depistaggi e false testimonianze. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
Federico Aldrovandi, evento a Ferrara a 20 anni dalla morte: il programma
Federico Aldrovandi vent'anni dopo: storia di un ragazzo ucciso senza un motivo
Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025
FERRARA: 20 ANNI FA, L'OMICIDIO POLIZIESCO DEL 18ENNE FEDERICO "ALDRO" ALDROVANDI - 20 anni fa, poche ore dopo il pestaggio poliziesco ai danni dell'ultras bresciano Paolo Scaroni, spedito in coma dalle manganellate inferte alla stazione FS di Verona, un ragazzo di 18 anni
Federico Aldrovandi: a 20 anni dalla morte torna in streaming E' stato morto un ragazzo - Per il ventennale dalla morte di Federico Aldrovandi, torna in streaming È stato morto un ragazzo di Filippo Vendemmiati