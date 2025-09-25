Federico Aldrovandi 20 anni dopo | quella notte che l’Italia non ha mai dimenticato
Il 25 settembre 2025 è la data che segna i vent’anni dalla morte di Federico Aldrovandi, lo studente diciottenne di Ferrara che perse la vita durante un controllo di polizia. Una vicenda che ha attraversato anni di battaglie legali, processi e ricorsi, diventando simbolo della lotta per la verità e la giustizia. Ripercorriamola, dunque. Federico Aldrovandi aveva solo diciotto anni quando, nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2005, morì in via Ippodromo a Ferrara. Dopo una serata trascorsa al locale Link di Bologna, il giovane si era fatto lasciare dagli amici per rientrare a casa a piedi. Intorno alle 5:45 del mattino, alcuni residenti della zona chiamarono le forze dell’ordine segnalando un ragazzo che urlava per strada. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: federico - aldrovandi
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
Federico Aldrovandi, evento a Ferrara a 20 anni dalla morte: il programma
Federico Aldrovandi vent’anni dopo: storia di un ragazzo ucciso senza un motivo - X Vai su X
Tg3. . Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo: quella notte che l’Italia non ha mai dimenticato - Federico Aldrovandi aveva solo diciotto anni quando, nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2005, morì in via Ippodromo a Ferrara. Segnala msn.com
FERRARA: 20 ANNI FA, L’OMICIDIO POLIZIESCO DEL 18ENNE FEDERICO “ALDRO” ALDROVANDI - 20 anni fa, poche ore dopo il pestaggio poliziesco ai danni dell'ultras bresciano Paolo Scaroni, spedito in coma dalle manganellate inferte alla stazione FS di Verona, un ragazzo di 18 anni - Da radiondadurto.org