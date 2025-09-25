Febbre alta poi il peggioramento | Samanta è morta in ospedale

Da qualche giorno era ricoverata al Civile di Brescia ma le sue condizioni sono peggiorate fino a procurarle la morte: Samanta Pezzotti aveva solo 41 anni. Abitava a Tavernola Bergamasca, sul lago d'Iseo: lascia nel dolore il figlio Andrea, il compagno Fabio, i genitori Elisabetta e Filippo, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it