FC Mobile 26 | Aggiorna Ora e Ricevi Giocatori OVR 105 GRATIS!

L’entusiasmo per le rivoluzionarie modifiche al gameplay di EA SPORTS FC Mobile 26 è alle stelle, ma c’è un motivo in più per correre a scaricare l’aggiornamento: premi aggiuntivi esclusivi attendono tutti coloro che effettueranno l’update! Il team di FC Mobile ha voluto celebrare l’arrivo di questa importante patch regalando ai giocatori un pacchetto di bonus che renderà ancora più dolce l’esperienza di gioco. Scarica Ora e Ricevi Questi Fantastici Regali:. Per ottenere questi succosi bonus, ti basta scaricare l’aggiornamento di FC Mobile 26. Ecco cosa troverai ad aspettarti: Oggetto Giocatore Cole Palmer (OVR 105): Aggiungi subito una giovane stella con un Overall rating di 105 alla tua squadra! Cole Palmer, uno dei talenti emergenti più promettenti, sarà un rinforzo immediato per la tua rosa. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

