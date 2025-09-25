È il momento di onorare le sfide calcistiche più sentite con la nuova SBC “Incontri Principali”! Completando queste sfide basate sui match più attesi del mondo reale, potrai ottenere pacchetti di alto livello per rafforzare la tua squadra. Hai 7 giorni per portare a termine tutte e quattro le sfide. Le 4 Sfide per i Pacchetti Premio. Espanyol vs Osasuna: Scambia una rosa con intesa minima 14, che includa almeno 2 giocatori della LALIGA EA SPORTS, un massimo di 5 campionati diversi e un minimo di 3 giocatori argento.. Bayern Monaco vs Werder Brema: Scambia una rosa con intesa minima 18, che includa almeno 1 giocatore tedesco, un minimo di 3 giocatori della stessa nazione, un massimo di 5 club diversi e un minimo di 3 giocatori rari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Incontri Principali: Le Grandi Sfide della Settimana! [25 settembre 2025]