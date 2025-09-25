FC 26 | La Difesa è Sotto Accusa? EA Raccoglie i Feedback e Prepara le Contromisure

25 set 2025

La community di EA SPORTS FC 26 è sempre attenta e vocale, e negli ultimi giorni un tema in particolare ha acceso il dibattito tra i giocatori: le meccaniche difensive. I back sono arrivati numerosi, e sembra che la gestione della difesa sia al centro delle discussioni tra gli appassionati. Ebbene, Electronic Arts ha ascoltato. Con un recente comunicato, il team di sviluppo ha riconosciuto l’ondata di commenti e critiche relative al reparto arretrato, dimostrando attenzione verso l’esperienza dei giocatori. By the way, we see your back coming in on defending. It's early days for the game and v1. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 la difesa 232 sotto accusa ea raccoglie i feedback e prepara le contromisure

