FC 26 Evoluzione A Colpo Sicuro | Precisione di Tiro a Basso Costo! One Shot
È il momento di rendere i tuoi attaccanti più precisi! L’evoluzione “A Colpo Sicuro” ti offre un modo semplice per migliorare la capacità realizzativa di un giocatore non raro, trasformando ogni occasione in una potenziale rete. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità per i giocatori che vogliono un upgrade mirato al reparto offensivo. Ecco i requisiti per essere idoneo: Valutazione generale massima: 82. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Posizione: No portieri. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte.. Ricarica: Si riattiva dopo 1 giorno, permettendoti di completarla in più sessioni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
EA FC 26 Evoluzione A Colpo Sicuro Lista Giocatori Ed Obiettivi
