Fazzolari | La manovra non sarà facile Ma abbiamo messo i conti a posto

“La prossima legge di Bilancio non sarà facile, però abbiamo dimostrato che è possibile fare delle scelte attente”, Da Pescara, nel corso dell'Abruzzo economy summit, Giovanbattista Fazzolari traccia la linea in vista della manovra. Predica prudenza certo, ma rivendica i risultati del governo. "Mi devo veramente sforzare per essere pessimista, che intanto bisogna partire dai dati e dai numeri che abbiamo, che sono dei numeri di grande successo", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. "L'Italia è diventata di fatto la realtà economica più in salute d'Europa e quella più in salute del G7". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fazzolari: "La manovra non sarà facile. Ma abbiamo messo i conti a posto"

In questa notizia si parla di: fazzolari - manovra

La linea di Fazzolari dopo l’omicidio del 31enne Maga: l’elenco di 28 violenze ai danni di FdI. Meloni accusa l’opposizione - facebook.com Vai su Facebook

Fazzolari: "La manovra non sarà facile. Ma abbiamo messo i conti a posto". - Il sottosegretario: "La prossima legge di bilancio non sarà facile perché di risorse disponibili non ce ne sono molte, stiamo risanando dei conti. Si legge su ilfoglio.it