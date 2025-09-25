Fate schifo Antonella Elia indignata il duro intervento nello studio di Caterina Balivo

Insulti razzisti alla seconda classificata di Miss Italia, la polemica si allarga. Nei giorni scorsi l’edizione 2025 del popolare concorso di bellezza ha incoronato Katia Buchicchio, mentre Fanny Tardioli è arrivata subito dietro. Oltre ai complimenti, tuttavia, la rappresentante dell’Umbria ha ricevuto numerosi commenti razzisti e insulti tipo: “Tornatene al tuo paese”. Ai quali la stessa ha replicato: “Ma il mio Paese è l’Italia e il mio paese si chiama Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia”. Oggi, 25 settembre, Fanny Tardioli è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona. Prima di presentarla al pubblico, la conduttrice ha voluto chiarire che la giovane è finita suo malgrado al centro di accese polemiche, poiché è stata duramente attaccata sui social: “Ha ricevuto dei commenti davvero agghiaccianti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it