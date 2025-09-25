Fate schifo Antonella Elia indignata il duro intervento nello studio di Caterina Balivo
Insulti razzisti alla seconda classificata di Miss Italia, la polemica si allarga. Nei giorni scorsi l’edizione 2025 del popolare concorso di bellezza ha incoronato Katia Buchicchio, mentre Fanny Tardioli è arrivata subito dietro. Oltre ai complimenti, tuttavia, la rappresentante dell’Umbria ha ricevuto numerosi commenti razzisti e insulti tipo: “Tornatene al tuo paese”. Ai quali la stessa ha replicato: “Ma il mio Paese è l’Italia e il mio paese si chiama Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia”. Oggi, 25 settembre, Fanny Tardioli è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona. Prima di presentarla al pubblico, la conduttrice ha voluto chiarire che la giovane è finita suo malgrado al centro di accese polemiche, poiché è stata duramente attaccata sui social: “Ha ricevuto dei commenti davvero agghiaccianti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Ritornatene al tuo Paese”, Antonella Elia esplode in diretta TV dopo gli attacchi a Fanny Tardioli: “Schifezza ignobile” - La showgirl è intervenuta a La Volta Buona in difesa di Fanny Tardioli, finalista di Miss Italia attaccata online con commenti razzisti. Si legge su libero.it
Antonella Elia difende Fanny Tardioli insultata dopo Miss Italia: “Il razzismo è una schifezza ignobile. Siete nullità” - La finalista di Miss Italia ha raccontato di aver ricevuto insulti razzisti dopo aver partecipato al concorso, ed ... Lo riporta fanpage.it