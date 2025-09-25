Fassone sul futuro stadio a Milano | La città è sulla buona strada Napoli rispetto al capoluogo lombardo…

Fassone, ex dirigente del Napoli, ha studiato attentamente la partita imminente tra Milan e Napoli e il ruolo degli impianti per le squadre di vertice. L’ex dirigente del Napoli, Marco Fassone, è intervenuto oggi nel corso di Radiogoal, trasmissione quotidiana in onda su Kiss Kiss Napoli, commentando il momento del campionato e la questione stadio a Milano. «Milan-Napoli per entrambi è uno snodo importante, sarà una bella partita perché sono le squadre che fino a questo momento mi sono sembrate le più competitive. Ma non andrò a San Siro questo weekend, andrò allo Stadium a vedere Juventus-Atalanta», ha spiegato l’ex dirigente. 🔗 Leggi su Internews24.com

