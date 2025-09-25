Fassone | Milan-Napoli? Snodo importante sarà una bella partita Su San Siro dico…

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Fassone, ex dirigente di Milan e Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla sfida di domenica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fassone milan napoli snodo importante sar224 una bella partita su san siro dico8230

© Pianetamilan.it - Fassone: “Milan-Napoli? Snodo importante, sarà una bella partita. Su San Siro dico…”

In questa notizia si parla di: fassone - milan

fassone milan napoli snodoFassone: “Milan-Napoli? Snodo importante, sarà una bella partita. Su San Siro dico…” - Marco Fassone, ex dirigente di Milan e Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla sfida di domenica ... Come scrive msn.com

fassone milan napoli snodoFassone: "Milan-Napoli snodo importante tra le due squadre più competitive in Serie A" - L’ex dirigente del Napoli Marco Fassone è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Milan- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fassone Milan Napoli Snodo