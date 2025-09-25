Una lunga fiumana di persone già da metà pomeriggio. Ordinate in fila ad attendere che i cancelli si aprissero. Gioiosa e curiosa, incurante delle nuvole che minacciavano pioggia. Gioia e curiosità. Sì, erano questi gli stati d’animo che pervadevano i cuori dei viareggini che a distanza di 2.673 giorni – da quel 28 aprile 2018 – si sono riappropriati del loro stadio Dei Pini-Torquato Bresciani. Ad attenderli tantissimi giovani in rappresentanza di 30 società cittadine, tra di loro magari anche qualche futuro asso del calcio, del calcetto, della pallavolo, dell’atletica o della ginnastica. A condurre la serata un pimpante Alessandro Bonan, giornalista Sky e residente a Forte dei Marmi, che ha definito il ‘Bresciani’: "Una sorta di araba fenice, che ha trasudato storia dal 18 luglio 1959 fino al 2018, per poi rinascere dalle proprie ceneri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fashion ever green. Lippi e la Nazionale campione del mondo battezzano lo stadio