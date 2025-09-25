Fascia neurale | Jannik Sinner la usa ma potrebbe nascondere un pericolo insidioso

La stella del tennis Jannik Sinner è solito indossare una fascia nera durante gli allenamenti. Non si tratta di un semplice accessorio di moda o di un tergisudore. Sotto la fascia si cela FocusCalm, un dispositivo che monitora le sue onde cerebrali in tempo reale, aiutandolo a raggiungere la massima concentrazione. Questa fascia neurale, dotata di sensori elettroencefalografici (EEG), raccoglie dati cerebrali per misurare e migliorare la concentrazione e la gestione dello stress durante l’attività fisica. Come un cardiofrequenzimetro per il cuore, FocusCalm “ascolta” l’attività elettrica del cervello. 🔗 Leggi su Cultweb.it

