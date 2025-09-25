Fascia neurale | Jannik Sinner la usa ma potrebbe nascondere un pericolo insidioso

Cultweb.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stella del tennis Jannik Sinner è solito indossare una fascia nera durante gli allenamenti. Non si tratta di un semplice accessorio di moda o di un tergisudore. Sotto la fascia si cela FocusCalm, un dispositivo che monitora le sue onde cerebrali in tempo reale, aiutandolo a raggiungere la massima concentrazione. Questa fascia neurale, dotata di sensori elettroencefalografici (EEG), raccoglie dati cerebrali per misurare e migliorare la concentrazione e la gestione dello stress durante l’attività fisica. Come un cardiofrequenzimetro per il cuore, FocusCalm “ascolta” l’attività elettrica del cervello. 🔗 Leggi su Cultweb.it

fascia neurale jannik sinner la usa ma potrebbe nascondere un pericolo insidioso

© Cultweb.it - Fascia neurale: Jannik Sinner la usa, ma potrebbe nascondere un pericolo insidioso

In questa notizia si parla di: fascia - neurale

Jannik Sinner e FocusCalm, chi c'è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione

La fascia neurale che «legge» il cervello di Sinner: performance o spionaggio?

La fascia neurale che «legge» il cervello di Sinner: performance o spionaggio?; Jannik Sinner e FocusCalm, chi c'è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione degli sportivi; Fascia neurale: Jannik Sinner la usa, ma potrebbe nascondere un pericolo insidioso.

fascia neurale jannik sinnerLa fascia neurale che «legge» il cervello di Sinner: performance o spionaggio? - La storia del nostro numero 1 al mondo ci insegna che nell'era dell'ottimizzazione totale, ogni dato ha un prezzo ... vanityfair.it scrive

fascia neurale jannik sinnerJannik Sinner e FocusCalm, chi c'è dietro la fascia neurale che migliora la concentrazione degli sportivi - Un'inchiesta americana rivela come BrainCo, la società che produce FocusCalm, raccolga informazioni neurali di atleti occidentali attraverso dispositivi finanziati da enti militari di Pechino ... Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Fascia Neurale Jannik Sinner