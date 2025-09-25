Fasano per Gaza | sabato concerto con oltre cento musicisti da tutto il sud Italia Nella stessa giornata la manifestazione regionale a Grottaglie

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Con il patrocinio del Comune di Fasanosabato 27 settembre   più di cento musicisti  provenienti da tutta la Puglia e dal Sud Italia suoneranno gratuitamente per  MUSICA per GAZA, l’iniziativa organizzata dal Comitato Cittadino Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese, e doneranno la propria musica al pubblico in un gesto di solidarietà per il popolo palestinese. La kermesse musicale inizierà a partire dalle  ore 18:00  e si svolgerà nel centro storico di Fasano coinvolgendo Piazza Ciaia, i Portici delle Teresiane, l’Arco del Balì, il Sagrato della Chiesa Matrice, la Villetta San Francesco, via Forcella, il Chiostro dei Minori Osservanti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

