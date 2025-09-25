Fasan e Alpino le navi da guerra italiane inviate da Crosetto per la Flotilla | cosa possono fare contro i droni israeliani

La Marina militare italiana va in appoggio della Global sumud flotilla. Dopo gli attacchi con droni israeliani che hanno colpito decine di imbarcazioni del gruppo partito per portare aiuti di prima necessità nella Striscia di Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deciso di tutelare. 🔗 Leggi su Today.it

La Virgilio Fasan e la Nave Alpino, le caratteristiche delle fregate multiruolo mandate in aiuto della Flottilla - Dopo l'attacco di droni vicino a Creta il governo italiano ha inviato due Fregate per il soccorso, l'assistenza e la protezione alle persone imbarcate sulle navi dirette a Gaza

«Fasan» e «Alpino»: le navi inviate dal ministro Crosetto in soccorso alla Flotilla - Due fregate di ultima generazione della Marina, super tecnologiche, con alle spalle diverse missioni nel Mediterraneo