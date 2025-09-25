Fasan e Alpino | cosa possono fare davvero le navi italiane inviate a proteggere la Flotilla

La Marina militare italiana va in appoggio della Global sumud flotilla. Dopo gli attacchi con droni israeliani che hanno colpito più volte decine di imbarcazioni del gruppo partito per portare aiuti di prima necessità nella Striscia di Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deciso di. 🔗 Leggi su Today.it

Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “A Fregata Fasan si aggiungerà nave Alpino”

Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “Alla Fregata Fasan si aggiungerà la nave Alpino”

Fregata Alpino, nave "cacciadroni" (anche subacquei) di ultima generazione: affianca la Fasan per proteggere la Flotilla

fasan alpino cosa possono«Fasan» e «Alpino»: le navi inviate dal ministro Crosetto in soccorso alla Flotilla - Due fregate di ultima generazione della Marina, super tecnologiche, con alle spalle diverse missioni nel Mediterraneo ... Riporta corriere.it

fasan alpino cosa possonoFlotilla, la fregata Alpino affianca la Fasan per proteggere la missione umanitaria: la nave intercetta i droni anche subacquei - Dopo l’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla da parte di droni con carichi non letali ma dissuasivi, l’Italia ha deciso di inviare unità della Marina Militare per ... msn.com scrive

