Fasan e Alpino | cosa possono fare davvero le navi italiane inviate a proteggere la Flotilla
La Marina militare italiana va in appoggio della Global sumud flotilla. Dopo gli attacchi con droni israeliani che hanno colpito più volte decine di imbarcazioni del gruppo partito per portare aiuti di prima necessità nella Striscia di Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deciso di. 🔗 Leggi su Today.it
Fregata Alpino, nave "cacciadroni" (anche subacquei) di ultima generazione: affianca la Fasan per proteggere la Flotilla
In un’informativa alla Camera dei Deputati sull’attacco alla Flotilla, il ministro della Difesa Crosetto, dopo aver condannato l’accaduto, ha annunciato di aver disposto, oltre alla fregata Fasan, l’invio verso l’area anche della nave Alpino, dotata di ulteriori capaci - X Vai su X
«Fasan» e «Alpino»: le navi inviate dal ministro Crosetto in soccorso alla Flotilla - Due fregate di ultima generazione della Marina, super tecnologiche, con alle spalle diverse missioni nel Mediterraneo ... Riporta corriere.it
Flotilla, la fregata Alpino affianca la Fasan per proteggere la missione umanitaria: la nave intercetta i droni anche subacquei - Dopo l’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla da parte di droni con carichi non letali ma dissuasivi, l’Italia ha deciso di inviare unità della Marina Militare per ... msn.com scrive