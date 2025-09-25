Farmaci rubati dal Giovanni Paolo II | patteggiamento a 4mila euro per ex primario

L'ex primario di Oncologia Medica dell'Istituto Oncologico ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Vito Lorusso, ha patteggiato con un pagamento di 4.240 euro nell'ambito di una vicenda riguardante farmaci presi dai locali dell'ospedale. Lo riporta l'Ansa.Lorusso è già in carcere per peculato e concussione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

