Farmaci arriva un nuovo anti-Alzheimer per trattare le fasi iniziali della malattia Come funziona

Affaritaliani.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autorizzato monoclonale donanemab, stabilite rigide condizioni per uso solo in pazienti con una particolare caratteristica genetica. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

