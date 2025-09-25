Fare sesso sarà sempre più difficile | ora servirà un consenso scritto!

Una proposta davvero molto particolare e che sta facendo molto discutere: per fare sesso potrebbe essere necessario un consenso scritto Un consenso scritto per fare sesso. È questa la strana proposta che ormai da qualche giorno è sui tavoli del Parlamento. Un qualcosa di davvero molto particolare e che ha acceso un dibattito politico (e non solo). L’ultima idea è nata dopo la condanna a Ciro Grillo e i suoi amici per aver violentato una ragazza in Sardegna. Da qui la proposta di firmare un foglio prima di andare in intimità. (Pixbay) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

