Fare le scale è un allenamento i 7 esercizi da scoprire

(Adnkronos) – C'è una semplice attività quotidiana che consente di svolgere un eccellente allenamento aerobico, aumenta la resistenza, migliora l'equilibrio. L'esercizio, banale ma utilissimo, si può compiere salendo e scendendo le scale, un 'attrezzo' che consente di rafforzare le gambe, migliorare la circolazione sanguigna e – come spiega la Mayo Clinic negli Stati Uniti – . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: fare - scale

Con questo carrello pieghevole in offerta puoi fare anche le scale

Scilla, ascensore chiuso e turisti in affanno: "non si possono fare tutte quelle scale!" | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Fare le scale è un allenamento, i 7 esercizi da scoprire - L'equilibrio è fondamentale per ciascuno degli esercizi che suggerisce la Mayo Clinic, struttura di primissimo piano nell'ortopedia e nella medicina sportiva. Si legge su adnkronos.com

Perché dovresti salire le scale a piedi tutti i giorni: “Anche scenderle fa molto bene” - A Deejay Training Center si parla dei benefici di salire le scale a piedi al posto di prendere l'ascensore: "Sono una grandissima opportunità di allenamento" È un dilemma quotidiano, di fronte a cui ... Riporta deejay.it