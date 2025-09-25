Fanny Tardioli seconda a Miss Italia contro Vannacci | Per lui le donne di colore non rappresentano l’Italia anche se italiane
Doveva essere un momento di gioia e riconoscimento pubblico, ma per Fanny Tardioli, ventiquattrenne eletta Miss Umbria e seconda classificata a Miss Italia 2025, la ribalta nazionale si è trasformata in un’esperienza dolorosa. Dopo il concorso, la giovane ha denunciato attraverso un post su Facebook una pioggia di insulti ricevuti per il colore della sua pelle. Commenti carichi di odio e discriminazione hanno colpito non solo la sua persona, ma anche il valore stesso della rappresentanza e dell’identità italiana. Leggi anche: Elsa Fornero senza freni contro Vannacci a Dimartedì: “Vomitevole, vergognati” Le radici e il percorso di Fanny. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Fanny Tardioli seconda a Miss Italia contro Vannacci: “Per lui le donne di colore non rappresentano l’Italia, anche se italiane” - Doveva essere un momento di gioia e riconoscimento pubblico, ma per Fanny Tardioli, ventiquattrenne eletta Miss Umbria e seconda classificata a Miss ... Si legge su thesocialpost.it