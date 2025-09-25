Famiglia così le aziende aiutano la genitorialità
Milano, 25 set. (askanews) - L'Italia è nel pieno di una preoccupante stagione di "inverno demografico": tra costi in aumento e un sistema pubblico di servizi per l'infanzia ancora carente e contraddistinto da forti diseguaglianze territoriali, si fanno sempre meno figli. Un calo delle nascite drammatico che ha impatti profondi sul sistema Paese in termini di sostenibilità economica e sociale. Così, sempre più spesso, anche le aziende contribuiscono con servizi e benefit specifici a sostegno della genitorialità. Un esempio concreto è rappresentato da Boehringer Ingelheim, multinazionale biofarmaceutica tedesca presente in Italia con una sede centrale a Milano, un ufficio di rappresentanza a Roma e 2 siti produttivi, per circa 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: famiglia - aziende
AZIENDE - Antonino Mennella trasforma l’eredità di famiglia in oli d’eccellenza: ispirato da Veronelli, racconta la terra attraverso ogni goccia delle sue cultivar. Un contributo di Angela Petroccione Azienda Madonna dell'Olivo - facebook.com Vai su Facebook
Maternità e lavoro: le aziende che aiutano la conciliazione - Il tasso di natalità (cioè il numero di nati ogni mille abitanti) è in Italia ormai un terzo di quello del 1960. Si legge su iodonna.it