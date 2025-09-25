Falsa testimonianza nel processo Nuovo Clan Partenio | colpo di scena sull' autorizzazione delle intercettazioni

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due imprenditori irpini, padre e figlio, Fiore e Luca Iandolo, sono al centro di un procedimento per falsa testimonianza legato al processo contro il Nuovo Clan Partenio. L’udienza, che si terrà davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli, è stata fissata per il 28 gennaio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: falsa - testimonianza

Imprenditori sotto accusa per falsa testimonianza nel processo al Nuovo Clan Partenio

Cataclisma Napoli: De Laurentiis accusato di falsa testimonianza | Sanzioni anche per il club

In India, un uomo ha denunciato omicidi e stupri di massa: arrestato per falsa testimonianza

Ruby ter, Silvio Berlusconi a processo per falsa testimonianza e corruzione - Silvio Berlusconi va a processo nel filone d’indagine Ruby ter della Procura della Repubblica di Siena. Lo riporta ilsole24ore.com

Processo Maradona, l'ex guardia del corpo arrestata per falsa testimonianza - Nel corso del processo sulla morte di Diego Armando Maradona, in Argentina, il tribunale di San Isidro ha disposto l’arresto immediato di Julio Coria, ex guardia del corpo della leggenda argentina, ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Falsa Testimonianza Processo Nuovo