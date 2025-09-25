Falsa testimonianza nel processo Nuovo Clan Partenio | colpo di scena sull' autorizzazione delle intercettazioni
Due imprenditori irpini, padre e figlio, Fiore e Luca Iandolo, sono al centro di un procedimento per falsa testimonianza legato al processo contro il Nuovo Clan Partenio. L’udienza, che si terrà davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli, è stata fissata per il 28 gennaio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: falsa - testimonianza
Imprenditori sotto accusa per falsa testimonianza nel processo al Nuovo Clan Partenio
Cataclisma Napoli: De Laurentiis accusato di falsa testimonianza | Sanzioni anche per il club
In India, un uomo ha denunciato omicidi e stupri di massa: arrestato per falsa testimonianza
Il 65enne di Girifalco è in corsa alle Regionali nelle liste dell’Udc, è accusato di falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso. L’avvocato: «Nessuna notifica formale è pervenuta» - facebook.com Vai su Facebook
Indagata Giusi #Bartolozzi per il caso #Almasri: l'accusa è di falsa testimonianza. #casoalmasri #Nordio - X Vai su X
Ruby ter, Silvio Berlusconi a processo per falsa testimonianza e corruzione - Silvio Berlusconi va a processo nel filone d’indagine Ruby ter della Procura della Repubblica di Siena. Lo riporta ilsole24ore.com
Processo Maradona, l'ex guardia del corpo arrestata per falsa testimonianza - Nel corso del processo sulla morte di Diego Armando Maradona, in Argentina, il tribunale di San Isidro ha disposto l’arresto immediato di Julio Coria, ex guardia del corpo della leggenda argentina, ... corrieredellosport.it scrive