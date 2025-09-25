Falsa assicurazione per ' fregare' la compagnia ma è tutto un bluff 46enne graziato dal giudice

Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E'quanto stabilito dal giudice monocratico Antonio Palumbo del tribunale di Napoli, nei confronti di S.V, 46enne napoletano, domiciliato a Castel Volturno finito sotto processo per ricettazione.Al 46enne, assistito dall'avvocato Francesca Luongo, è.

