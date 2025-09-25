Falchi arcieri e astronomia Alla corte dei Vertemate

Cultura, storia, natura e astronomia in un’unica giornata, con tanto di dame e nobiluomini in abiti del ‘700 quali speciali guide. È ciò che si troverà, domenica 28 settembre, "Alla corte dei Vertemate Franchi " negli spazi dell’omonimo palazzo, uno degli edifici rinascimentali più affascinanti della Lombardia. Il suggestivo tuffo nella storia prevede inoltre la possibilità di provare l’antica arte del tiro con l’arco, grazie agli arcieri dell’Associazione storico-culturale La Corte del Drago e, occasione più unica che rara, di conoscere da vicino rapaci diurni e notturni grazie ai Falconieri di sua Maestà che alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Falchi, arcieri e astronomia. Alla corte dei Vertemate

