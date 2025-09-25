Fabrizio Corona condannato in appello per diffamazione | risarcimenti a Wanda Nara Icardi e Brozovic
La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a Fabrizio Corona per diffamazione aggravata: nel 2019 il suo sito pubblicò un articolo su un presunto tradimento di Wanda Nara con Brozovic e sul divorzio da Mauro Icardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Da Cremona è passato anche Fabrizio Corona. Il noto personaggio è arrivato all’Ombra del Torrazzo nelle prime ore della sera di venerdì, per partecipare all’evento inaugurale di una barberia in... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Gazaland, o di come Fabrizio Corona è diventato Hunter Thompson. Un ex re del gossip sbarca a Gaza reinventandosi reporter d’assalto, con provocazioni, verità distorte e spettacolo puro. Di Andrea Venanzoni - X Vai su X
