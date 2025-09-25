Fabrizio Corona condannato in appello per diffamazione | risarcimenti a Wanda Nara Icardi e Brozovic

La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a Fabrizio Corona per diffamazione aggravata: nel 2019 il suo sito pubblicò un articolo su un presunto tradimento di Wanda Nara con Brozovic e sul divorzio da Mauro Icardi.

