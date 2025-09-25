Fabriano Motus mette in scena domani Frankenstein_diptych
Fabriano (Ancona), 25 settembre 2025- Teatro Gentile si conferma sempre più casa degli artisti: la compagnia Motus, uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale, è in residenza di creazione. Una anticipazione per il pubblico della stagione teatrale del Gentile: appuntamento domani sera (ore 21) con l’anteprima che conclude la residenza di Frankensteindiptych (love story + history of hate) della compagnia riminese, un progetto ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. Motus presenta per la prima volta insieme i due capitoli del proprio progetto dedicato alla figura di Frankenstein: Frankensteindiptych (love story + history of hate). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
