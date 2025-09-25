Fabio Concato dopo l’annuncio del cancro | Sono certo che ci rivedremo perché come cantava il Poeta ‘io sono ancora qua eh già'

“Tutto procede, compreso il mio desiderio sempre più determinato di guarire. Sono certo che ci rivedremo presto perché, come cantava il Poeta, ‘ io sono ancora qua. e già!’ “: con queste parole e un bel riferimento a Vasco Rossi, Fabio Concato rassicura i suoi fan, tanti. L’amato cantautore ha postato un aggiornamento dopo il 14 agosto scorso, quando aveva cominicato – sempre per mezzo dei social – di avere un cancro: “Cari Amici sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”. Riservato, Concato, sempre di poche parole, quelle giuste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabio Concato dopo l’annuncio del cancro: “Sono certo che ci rivedremo perché, come cantava il Poeta, ‘io sono ancora qua, eh già'”

