F1 Jacques Villeneuve | La Ferrari è andata in caduta libera dopo il rinnovo di Vasseur

Come sempre Jacques Villeneuve non le manda a dire. E cosi anche dopo il GP di Baku, in Azerbaijan, il campione del mondo F1 nel 1997, incalzato dai media sull’andamento della Ferrari non si è tirato indietro. Il suo focus, dopo l’8° e il 9° posto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, si è stretto sulla figura del team principal Fred Vasseur. Villeneuve ha individuato nel suo prolungamento di contratto uno dei mali del poco funzionamento della “rossa”: “Dopo l’annuncio del rinnovo di Fred Vasseur la squadra è andata in caduta libera: così si è rilassata, ma prima almeno c’era un po’ di continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

