ExpoSele 2025 De Luca | Riarmo? Spero non si taglino i fondi all' agricoltura
Al via, da questa mattina al PalaSele di Eboli ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che rilancia in chiave moderna e internazionale la storica tradizione fieristica della città.Alla cerimonia inaugurale, con il tradizionale taglio del nastro, hanno partecipato il presidente della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: exposele - luca
Al via ExpoSele 2025 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
Eboli, ha preso il via Exposele, la fiera agroalimentare dedicata al futuro dlel'agricoltura. Presente anche De Luca https://radioalfa.fm/eboli-exposele-fiera-agroalimentare-presente-deluca/… via @radioalfa - X Vai su X
EXPOSELE 2025: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA VINCENZO DE LUCA INAUGURA LA FIERA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE Prende ufficialmente il via ExpoSele 2025, la nuova fiera dell’agroalimentare in programma dal 25 al 27 settembre pre - facebook.com Vai su Facebook
Al via ExpoSele 2025 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - Spero non si taglino i fondi all’agricoltura” Il Sindaco di Eboli Mario Conte: “Grande entusiasmo e partecipazione nel solco di chi ... Riporta zon.it
Regionali in Campania, De Luca: «Centrodestra? Si affida a Padre Pio per il candidato» - «Fra due mesi arriveranno nuovi statisti alla guida della regione Campania. Come scrive ilmattino.it