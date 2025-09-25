Ex Milan – Theo Hernandez ci risiamo | ecco il coast-to-coast in Arabia

Dopo aver scritto pagine bellissime con il Milan, Theo Hernandez continua ad incantare stupire tutti i tifosi in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan – Theo Hernandez, ci risiamo: ecco il coast-to-coast in Arabia

Ex Inter e Milan, Theo Hernandez illude l'Al-Hilal di Simone Inzaghi: rimontato da 0-3 a 3-3 dall'Al-Ahli di Franck Kessié - Simone Inzaghi lo sostituisce a un quarto d'ora dal novantesimo, poi l'attaccante inglese Toney realizza una doppietta e al 91° il difensore turco Demiral fissa il risultato sul definitivo 3- msn.com scrive

Theo Hernandez dice addio al Milan: «Vado via a testa alta». La frecciatina ai dirigenti e il commento di Maldini - Ora è ufficiale: Theo Hernandez, dopo sei stagioni al Milan, lascia i rossoneri e passa per 25 milioni di euro all'Al Hilal, in Arabia Saudita, dove sarà allenato da Simone Inzaghi. Da leggo.it