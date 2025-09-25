Ex Milan Giroud ancora decisivo | il Lille vince 2-1 grazie al gol del francese

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Milan Olivier Giroud si rende ancora decisivo: il Lille conquista i 3 punti in Europa League grazie ad un suo gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan giroud ancora decisivo il lille vince 2 1 grazie al gol del francese

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Giroud ancora decisivo: il Lille vince 2-1 grazie al gol del francese

In questa notizia si parla di: milan - giroud

Ex Milan, Giroud saluta Pogba: “Fantastico ritrovare Paul”

Ex Milan, Giroud: “Finché il corpo me lo permetterà, voglio giocare”

Rivoluzione Milan: Lucca l’identikit “alla Giroud” per l’attacco di Allegri

ex milan giroud decisivoEx Milan, Giroud ancora decisivo: il Lille vince 2-1 grazie al gol del francese - L'ex Milan Olivier Giroud si rende ancora decisivo: il Lille conquista i 3 punti in Europa League grazie ad un suo gol ... Si legge su msn.com

ex milan giroud decisivoEterno Giroud, entra, segna ed è decisivo in Europa League con Lille: terza rete stagionale - L’attaccante ex Milan decisivo nel match di Europa League contro il Brann: sua la rete del 2- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Giroud Decisivo