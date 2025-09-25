‘Ex Milan’ Bennacer | esordio vincente con la Dinamo Zagabria | il post

Buone notizie per Ismael Bennacer. Il centrocampista in prestito dal Milan alla Dinamo Zagabria, ha fatto il suo esordio: il post social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ‘Ex Milan’, Bennacer: esordio vincente con la Dinamo Zagabria: il post

In questa notizia si parla di: milan - bennacer

Il Marsiglia di De Zerbi tra esordio vincente e mercato in fermento: caso Rabiot e apertura al reintegro, Ceballos vicino e rebus Bennacer - De Zerbi apre al reintegro del francese, ma la dirigenza è irremovibile. Come scrive calciomercato.com