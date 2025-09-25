Ex Milan Ancelotti | L’esonero più duro di tutta la mia carriera? Quello del Bayern

Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, è tornato a parlare: le sue dichiarazioni sugli esoneri in carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Ancelotti: “L’esonero più duro di tutta la mia carriera? Quello del Bayern”

In questa notizia si parla di: milan - ancelotti

Ex Milan, Inzaghi su Ancelotti: “Il mio Maestro, una persona grande che si fa amare”

Pato: "Milan, Allegri è l'uomo giusto: come lui ce ne sono pochi. Ancelotti-Brasile, che onore..."

Modric: “Ancelotti ha detto solo cose belle sul Milan”

Beh, anche i Milan di Rocco, Capello e Ancelotti non erano male..,, - X Vai su X

Gianluca Di Marzio. . ? Nel giorno in cui Paolo Maldini e Carlo Ancelotti danno il loro addio al Milan i tifosi rossoneri ancora non sanno che quello sarà anche il momento in cui saluteranno Ricardo Kakà, al termine della miglior stagione della sua carriera. - facebook.com Vai su Facebook

Ex Milan, Ancelotti: oggi per lui è una giornata speciale - Oggi è un giornata speciale per Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, che ha conquistato per ben due volte la Champions League con il Diavolo. Riporta calciomercato.com

Ancelotti: 'Inzaghi? Si diventa grandi con l'esperienza' - Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ed attuale tecnico del Real Madrid, è intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka ed ha parlato della squadra rossonera e di Inzaghi. Scrive calciomercato.com