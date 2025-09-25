Ex Milan Acerbi | Allegri mi aveva dato un’opportunità ai tempi dei rossoneri

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Acerbi, attuale difensore dell'Inter ed ex Milan, ha parlato a SkySport della sua avventura con i rossoneri e Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan acerbi allegri mi aveva dato un8217opportunit224 ai tempi dei rossoneri

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Acerbi: “Allegri mi aveva dato un’opportunità ai tempi dei rossoneri”

In questa notizia si parla di: milan - acerbi

Clamoroso Acerbi, rescissione con l’Inter e ritorno al Milan: “Allegri ci pensa”

Milan, Acerbi stuzzica i rossoneri: le dichiarazioni sul suo passato - L'attuale difensore dell'Inter, in una lunga intervista, ha parlato anche del suo passato in rossonero e della semifinale di Champions. Scrive spaziomilan.it

ex milan acerbi allegriOrdine: "Il Milan di Allegri cambia pelle, Modric è la bussola" - "Non è il caso di strabuzzare gli occhi per quei tre squilli del Milan nella prima ora di gioco in assenza di Leao e Nkunku che pure qualche contributo alla causa potranno darlo – ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Acerbi Allegri