Ex Milan Acerbi | Allegri mi aveva dato un’opportunità ai tempi dei rossoneri

Francesco Acerbi, attuale difensore dell'Inter ed ex Milan, ha parlato a SkySport della sua avventura con i rossoneri e Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Acerbi: “Allegri mi aveva dato un’opportunità ai tempi dei rossoneri”

In questa notizia si parla di: milan - acerbi

Clamoroso Acerbi, rescissione con l’Inter e ritorno al Milan: “Allegri ci pensa”

Inter, Acerbi: “Nei sei mesi al Milan Allegri mi ha fatto giocare: non ero mentalmente pronto ma lui mi ha dato un’opportunità. Ho sempre avuto…” ? - X Vai su X

Cristiano Acerbi. Moderat · More Love (Rampa &ME Remix). New look Aldo Coppola Rinascente ready for Milan Fashion Week wearing Anna Pia Berti Gioielli #annapiabertigioielli #mfw www.annapiaberti.com #ilovemywork #annapiaberti #jewelrydesigne - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Acerbi stuzzica i rossoneri: le dichiarazioni sul suo passato - L'attuale difensore dell'Inter, in una lunga intervista, ha parlato anche del suo passato in rossonero e della semifinale di Champions. Scrive spaziomilan.it

Ordine: "Il Milan di Allegri cambia pelle, Modric è la bussola" - "Non è il caso di strabuzzare gli occhi per quei tre squilli del Milan nella prima ora di gioco in assenza di Leao e Nkunku che pure qualche contributo alla causa potranno darlo – ... Segnala tuttojuve.com