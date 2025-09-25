Ex chiesa delle Fortezze riemerge la pavimentazione originale | FOTO

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Distrutta dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e caduta in degrado da oltre mezzo secolo. Ma ora l'ex chiesa di Santa Maria delle Fortezze a Viterbo sta vivendo un vero e proprio rinascimento grazie ai lavori di restauro e risanamento conservativo in corso.“Pian piano anche questo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiesa - fortezze

Cerca Video su questo argomento: Ex Chiesa Fortezze Riemerge