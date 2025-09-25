Evelyne Palla come Sinner | un’italiana alla guida delle ferrovie tedesche
L’italiana alla guida delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn è Evelyn Palla, una manager originaria di Bolzano in Alto Adige, di 52 anni: saprà fare bene come Jannik Sinner? È la prima donna a ricoprire il ruolo di amministratrice delegata nella storia di oltre 200 anni di Deutsche Bahn. Chi è l’italiana Evelyn che guida le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Evelyn Palla sarà la prima donna alla guida di Deutsche Bahn, ma anche la prima italiana e la prima con licenza di conduzione dei treni. Dal 1° ottobre subentrerà a Richard Lutz in un momento segnato da una profonda crisi.
Evelyn Palla, 52enne altoatesina, sarà la nuova CEO di Deutsche Bahn. Succede a Richard Lutz in un momento critico per l'azienda.