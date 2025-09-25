Evade dai domiciliari ruba una macchina e provoca un incidente | terrore in Italia

La serata era appena iniziata quando, in una zona tranquilla della città, è arrivata la telefonata che ha fatto scattare l'allarme: dall'altra parte della linea una madre agitata, convinta che l' ex compagno della figlia stesse per presentarsi alla loro porta con intenzioni violente. In pochi minuti la tensione si è trasformata in caos, dando il via a una sequenza di eventi degna di un inseguimento cinematografico. Prima la fuga dai domiciliari, poi il furto di un'auto, il tentativo di impossessarsi di una seconda vettura, un incidente e infine la corsa disperata a piedi. Tutto sotto gli occhi increduli di chi si è trovato per caso sulla strada.

