Europeo Rotterdam si colora d' azzurro | l' Italia batte la Germania 1-0 e va in semifinale

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Azzurri superano i quarti grazie alla prestazione super di Bassani e Quattrini. Ora c'è la Repubblica Ceca per centrare la finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

europeo rotterdam si colora d azzurro l italia batte la germania 1 0 e va in semifinale

© Gazzetta.it - Europeo, Rotterdam si colora d'azzurro: l'Italia batte la Germania 1-0 e va in semifinale

In questa notizia si parla di: europeo - rotterdam

Cerca Video su questo argomento: Europeo Rotterdam Colora D