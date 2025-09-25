Europa League tonfo del Bologna in casa dell’Aston Villa | McGinn decide il match

Europa League, il Bologna di Italiano cade in casa dell’Aston Villa: il match lo decide McGinn, super Skorupski per i rossoblù Sul difficile campo dell’Aston Villa, imbattuto in casa da sei gare tra tutte le competizioni, il Bologna di Vincenzo Italiano è andato a caccia dell’ esordio in Europa League. I rossoblù hanno provato a rientrare in Italia con tre punti in cassaforte, ma i padroni di casa sono riusciti a trovare il vantaggio e a rimanere in controllo fino all’ultimo. Per i rossoblù va sottolineata la prestazione di Skorupski, che ha neutralizzato un rigore e limitato il passivo a una sola rete; senza di lui, il Bologna avrebbe brancolato ancor di più nel buio. 🔗 Leggi su Sportface.it