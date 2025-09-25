Europa League Paok Salonicco vs Maccabi Tel Aviv i tifosi greci alzano striscione | Cartellino rosso per Israele stop al genocidio

Tifosi del Paok sfidano il divieto Uefa esponendo striscioni pro Palestina contro Israele, chiedendo la loro espulsione dalle competizioni sportive internazionali La partita di Europa League fra Paok Salonicco e Maccabi Tel Aviv non ha riservato grandi emozioni calcistiche, finendo 0-0, ma ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

europa league paok salonicco vs maccabi tel aviv i tifosi greci alzano striscione cartellino rosso per israele stop al genocidio

Europa League, Paok Salonicco vs Maccabi Tel Aviv, i tifosi greci alzano striscione: "Cartellino rosso per Israele, stop al genocidio"

