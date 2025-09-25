europa league i risultati della prima giornata

Bologna, 24 settembre 2025 – Arrivano i primi gol e primi punti in questa prima giornata dell'Europa League 2025-26. Tutte le gare che si sono giocate sono state in bilico fino all’ultimo. Ottimo esordio per la Roma di Gasperini, che vince in trasferta a Nizza, anche se con qualche sofferenza nel finale. I giallorossi si portano avanti nella ripresa con due gol ravvicinati firmati N’Dicka e Mancini, poi il Nizza accorcia le distanze a un quarto d’ora dalla fine con un rigore trasformato da Moffi. Nel finale i francesi spingono, ma la Roma tiene bene e porta a casa tre punti già importanti. Tutti i risultati della prima giornata di Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

