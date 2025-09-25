Europa League i risultati della prima giornata
Bologna, 24 settembre 2025 – Arrivano i primi gol e primi punti in questa prima giornata dell'Europa League 2025-26. Tutte le gare che si sono giocate sono state in bilico fino all’ultimo. Ottimo esordio per la Roma di Gasperini, che vince in trasferta a Nizza, anche se con qualche sofferenza nel finale. I giallorossi si portano avanti nella ripresa con due gol ravvicinati firmati N’Dicka e Mancini, poi il Nizza accorcia le distanze a un quarto d’ora dalla fine con un rigore trasformato da Moffi. Nel finale i francesi spingono, ma la Roma tiene bene e porta a casa tre punti già importanti. Tutti i risultati della prima giornata di Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: europa - league
La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League
Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League
PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-#Roma diretta #EuropaLeague: segui la sfida di oggi LIVE - X Vai su X
Arnautovic salva la Stella Rossa, Boban fa festa con la Dinamo. Antony decisivo per il Betis; Europa League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasce; Nations League 2024/25: tutti i risultati.
Europa League, i risultati della prima giornata - Pari tra Betis e Nottingham, come tra Stella Rossa e Celtic, mentre il Fenerbahce cade a Zagabria ... Da sport.quotidiano.net
Europa League, tutti i risultati della serata: Arnautovic salva lo Stella Rossa - Questi tutti i risultati della prima tornata di partite della prima giornata di League Phase di Europa League. Riporta tuttomercatoweb.com