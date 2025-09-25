Europa league | debuttano i rossoblù dell’aston villa a villa park

analisi della sfida tra aston villa e bologna in europa league. Il ritorno del Bologna nelle competizioni europee segna un momento importante per la squadra, che affronta l'Aston Villa in una partita valida per la fase a gironi di Europa League. Questa sfida rappresenta un banco di prova significativo, considerando lo stato attuale delle due formazioni e le aspettative di entrambe le società. contesto e situazione delle squadre prima dell'incontro. lo stato di forma dell'aston villa. I Villans sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, con tre pareggi su cinque incontri giocati.

Bologna, il debutto in Europa League contro l'Aston Villa: il club inglese si affida a Unai Emery, il tecnico spagnolo che ha già sollevato il trofeo quattro volte - L'esordio a Birmingham contro l'Aston Villa, squadra che i rossoblù hanno già affrontato nella scorsa edizione della Champions League

