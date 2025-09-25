Europa League Bologna ko 1-0 in trasferta con l’Aston Villa | decide McGinn
(Adnkronos) – Inizia con una sconfitta il cammino del Bologna nella 'fase campionato' di Europa League. I rossoblù perdono 1-0 al Villa Park di Birmingham contro l'Aston Villa. A decidere il match un gol di McGinn al 13'. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, gli emiliani crescono nella ripresa sfiorando in più
Europa League. Una bella prestazione ma non basta: il Bologna sconfitto 1-0 in casa dell'Aston Villa. Da segnalare uno Skorupski in grande forma, neutralizza anche un rigore
