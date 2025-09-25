Europa League Bologna ko 1-0 in trasferta con l’Aston Villa | decide McGinn

25 set 2025

(Adnkronos) – Inizia con una sconfitta il cammino del Bologna nella 'fase campionato' di Europa League. I rossoblù perdono 1-0 al Villa Park di Birmingham contro l'Aston Villa. A decidere il match un gol di McGinn al 13'. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, gli emiliani crescono nella ripresa sfiorando in più . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

